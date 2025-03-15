Bayraktar: Türkiye Enerjide Yeni Döneme Giriyor

TÜRKİYE’DE PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Bayraktar, Amerika’nın Houston kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de özellikle 2016’dan sonra petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yeni bir aşamaya geçiş gerçekleştirdiğini belirtti. Bu süreçte denizlerde yapılan arama çalışmalarının önemli unsurlardan biri olduğunu aktardı. 2017’de Türkiye’nin kendi filoları, sismik ve sondaj gemileri ile mühendisleriyle arama çalışmalarını gerçekleştirmeye başladığını vurgulayan Bayraktar, 2020’de Sakarya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını hatırlattı. O sahada üretilen doğal gazın şu an 3 milyona yakın haneye ulaştığını söyleyen Bayraktar, temmuzda üretimin 9,5 milyon metreküpe çıkacağını, 2026’nın üçüncü çeyreğinde ise bunun 2 katına yükseleceğini ifade etti. Yeni keşifler için sondaj çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

YENİ PETROL KEŞİFLERİ VE ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI

Gabar bölgesinde 2021’de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, şu anda günlük 78 bin varil petrol ürettiklerini, bu miktarı artırmayı hedeflediklerini ve bölgede yeni keşifler üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. TPAO’nun, TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile yaptığı ortak girişim anlaşmasına değinen Bayraktar, “Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem açılıyor. Geleneksel olmayan, farklı arama yöntemleriyle yer altındaki petrol ve gaz kaynaklarının üretimi gerçekleştirilecek.” dedi. Bu anlaşma ile belirtilen üretim yöntemlerini Türkiye’ye kazandıracaklarını ve petrol ile doğal gaz üretimini önemli ölçüde artıracaklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GAZ TEDARİK PORTFÖYÜ

Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretimini artırmanın yanı sıra mevcut doğal gaz tedarikini çeşitlendirme çabaları içinde olduklarına dikkat çekerek, Türkmen gazının Türkiye’ye gelişi hakkında da bilgiler verdi. Geçen yıl Antalya Diplomasi Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov’un görüşmesi sonrası bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti: “Anlaşma kapsamında belki ilk etapta bir boru hattıyla değil ama bir takas anlaşmasıyla, Türkmen gazının İran giriş noktasından Türkiye’ye teslim edilmesine dair pratik bir çözüm ürettik ve bu uygulamaya geçtik. 1 Mart itibarıyla bu gaz akışı Türkiye’ye başladı. Bu yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük bir akış söz konusu olacak. Gaz portföyümüzü çeşitlendirmemiz ve maliyetleri düşürmemiz açısından bu önemli bir katkı sağlayacak.” Bayraktar, hedefin bu akış miktarını artırmak ve ilerleyen süreçte Hazar geçişli bir boru hattıyla süreci daha ileri bir aşamaya taşımak olduğunu belirtti.

Bayraktar, Türkiye’nin çok boyutlu, çok taraflı ve dengeli bir enerji politikası izlediğinin altını çizerken, çeşitlendirmeye verdikleri önemi vurguladı. Türkiye-Amerika ilişkilerinin enerjideki iş birlikleri açısından yeni bir döneme girdiğini söyleyen Bayraktar, “Buna Amerika-Türkiye enerji işbirliği de dahil. Gaz tarafında LNG ve diğer alanlarda işbirliğimizin artmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Dengeli politikalar izlerken hiçbir kaynağı dışlamadıklarını aktaran Bayraktar, Türkiye’nin kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da faydalanması gerektiğinin altını çizdi. 2035 yılına kadar hedeflerinin 120 bin megavata kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmak olduğunu belirterek, “Türkiye, yenilenebilir enerji kullanan, enerjisini verimli değerlendiren ve nükleeri enerji karışımına ekleyen bir ülke olarak, çok taraflı ilişkiler ile hem kendi arz güvenliğini sağlamakta hem de bölgesindeki ülkelere destek olmaktadır.” şeklinde konuştu.