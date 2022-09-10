Bayraktar’dan bor iddialarına yanıt

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında bor iddialarına yanıt verdi.

Bayraktar, “Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine, bor madeni ile uçan İHA’larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, Kızılelma’nın 2023’te uçuşa hazır olacağını duyurdu. Bayraktar, “Kızılelma az görünür nitelikte tasarlanıyor. Elbette az görünür olmak demek tamamen radarda görünmüyor değil. Ama az görünür olmak büyük avantaj sağlıyor.” dedi.

“DÜNYADA DA ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE BU ALANDA ÇALIŞIYOR”

Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarından satır başları şöyle: – Kızılelma 2023’te uçuşa hazır olacak. İnşallah önümüzdeki yıl uçacak. Kızılelma az görünür nitelikte tasarlanıyor. Elbette az görünür olmak demek tamamen radarda görünmüyor değil. Ama az görünür olmak büyük avantaj sağlıyor. Logoyla alakalı derin anlamlara gitmeye gerek yok. Kızılelma bizim 20 yıldır hedefimiz olan bir platform. Kızılema çok önemli bir isim. Dünyada da çok az sayıda ülke bu alanda çalışıyor.

– Bayraktar TB2’ye 24 ülkeden talep geldi. Bu sayı her geçen gün artıyor.

– AKINCI’ya da 4 ülkeden ihracat sözleşmesi imzalandı. Ciddi bir talep de ona var. Tabii biz belli sayıda üretebiliyoruz.

– Milli teknolojilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Biz yurt dışından alıp uçaklarda kullandığımız yerli kameramızı kullanmaya başladık. Milli teknolojilerimizi geliştirmemiz şart.

– Yunanistan yurt dışından talep ediyor. Bunlar alt sınıf İHA ve SİHA’lar

– Türkiye dünyada teknoloji geliştirme aşamasında son 20 yıllık mücadeleyle birlikte ilk 3’e girdi. Hatta TSK insansız hava araçların teknolojisini muhabereye adapte etme konusunda dünyada bir numara diyebiliriz. Bu öncülüğü kaybetmemiz lazım. Bizim hedefimiz sivil alanlarda da başarı yakalamak.

– Ülkemizin artık yüksek teknolojili alanlarda ciddi girişimleri var. Bizim hedefimiz elimizden geldiğince ülkemizin dünyada önemli yerlere gelmesini sağlamak.