Bayram Akpınar, Deprem Konutuna Taşındı

Bayram Akpınar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki oğlunu kaybettikten sonra yeniden hayata tutunuyor. 6 Şubat depremlerinde yaşadığı kayıpların ardından, devlet tarafından kendisine sunulan deprem konutunda yaşamına devam ediyor. Akpınar ailesinin Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi’nde bulunan Sütçü İmam 2 apartmanı, depremde yıkılmıştı. Akpınar çifti, bu felakette çocukları Halil İbrahim ve Yusuf Can’ı kaybetmişti. Şu an Onikişubat ilçesi Önsen – Kurtlar bölgesindeki Baykar Toplu Konutları’na yerleştirilen Akpınar, yaşadığı acıyı dile getirdi.

TEŞEKKÜR EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bayram Akpınar, “Tayyip babamı seviyorum, Allah razı olsun. Deprem sonrası enkazdan ayağı yalın çıktık, her şeyimi kaybettim. İki oğlum Halil İbrahim ve Yusuf Can’ı depremde kaybettim. Onları kurtaramadık, üçüncü gün çıkardık. O günleri burada taşlık arazide kekik toplayarak, dut ağaçlarının arasında yaşadığım acıyla geçirdim” şeklinde konuştu.

YENİDEN HAYATA TUTUNMAK

Akpınar, depremin üzerinden 20 gün geçtikten sonra Onikişubat ilçesi Kurtlar Mahallesi’ndeki konutlara yerleştiğini ifade etti. “Buralar taşlık araziydi, su kuyusu vardı, dut ağaçları vardı. Burada kekik topluyordum. Şimdi devletimiz 6 ayda evlerimizi yaptı, bize teslim etti. Anahtarımızı teslim aldık, içine de oturduk. Allah razı olsun. Ziyaretime Süleyman Soylu geldi, Cevdet Yılmaz geldi, Ankara Valimiz geldi, birçok bakanımız ve milletvekilimiz ziyaret etti. Allah hepsinden razı olsun. Ben Tayyip babamı seviyorum, Allah razı olsun. Ev yapmasan da seni seviyoruz” diyerek duygularını paylaştı.