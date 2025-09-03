Bayram Ali Doğa İntihar Etti

Olayın Gelişimi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 52 yaşındaki Hamitler Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Doğa’nın intihar olayı yaşandı. Olay, kırsal Hamitler Mahallesi’nde saat 17.30 sularında gerçekleşti. İki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren evli ve 2 çocuk babası Doğa, bahçede kendisini zeytin ağacına iple astı.

Durumun Fark Edilmesi

Bayram Ali Doğa’yı ağaçta asılı halde bulan bir kişi, hemen durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Bayram Ali Doğa’nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, mahalledeki sakinleri derinden etkiledi.