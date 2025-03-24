Bayram Alışverişi Esnafa Can Suyu Olacak

RAMAZAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artıyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bayram alışverişinin zorluk yaşayan esnaf için can suyu olacağını belirtiyor. Bu dönemde vatandaşlar, bayramlık kıyafet, gıda ve hediyelik eşyalar almak için çarşıları tercih ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı olan Adlıhan Dere, yaşanan bu hareketliliğin esnafı sevindirdiğini ifade ediyor.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Bayram öncesindeki alışverişin esnaf için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Dere, “Bayram dönemlerinde piyasada belirli bir hareketlilik olurdu. Ancak bu yıl beklentimiz daha yüksek. Çünkü vatandaşlarımız hem bayramlık kıyafetlerini hem de ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya yöneliyor. Bu, özellikle son dönemde zorluk yaşayan esnafımız için önemli bir can suyu olacaktır” diyor.

STOKLAR ERİYOR

Giyim ve ayakkabı sektörlerinde yaşanan mevsim değişikliği nedeniyle stokların eritilemediğine dikkat çeken Dere, “Bu yıl kış mevsimi uzadı, baharlık ve yazlık ürünlerin satışı gecikti. Esnafımız tüm umudunu bayram alışverişine bağlamış durumda” ifadelerini kullanıyor.

GIDA ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Bayram alışverişi yapacak vatandaşlara uyarılarda bulunan AESOB Başkanı, özellikle gıda ürünlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. “Vatandaşlarımız kaliteli ve güvenilir markaları tercih etmeli. Özellikle bayramda tüketilen çikolata ve şekerleme gibi ürünlerde merdiven altı üretimden kaçınılmalı. Sırf ucuz olduğu için denetimsiz ve sağlıksız ürünler tercih edilmemeli” diyor.

TEKSTİL VE AYAKKABI KALİTESİ

Gıda dışında, tekstil ve ayakkabı sektörlerinde de kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Dere, “Piyasada sağlığa zararlı sentetik boyalarla üretilmiş kıyafetler veya kalitesiz malzemelerden yapılan ayakkabılar satılabiliyor. Vatandaşlarımız normalin çok altındaki fiyatlardan şüphelenmeli ve bilinçli alışveriş yapmalı” şeklinde konuşuyor.

FIRSATÇILARA DİKKAT

Bayram sofralarının vazgeçilmez ürünlerine olan talebin arttığı bu dönemde, sağlıksız ve denetimsiz üretim yapan fırsatçıların ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Dere, “Özellikle bilinçsizce üretilen, katkı maddesi ve yapay boyalar içeren ürünler halk sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın, alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri esnaftan yapmaları büyük önem taşıyor” diyor.

TATİLİN KISALMASI ESNAFA YARAYACAK

Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle şehirlerdeki alışverişin artacağını belirten Başkan Dere, “Geçmiş yıllarda uzun bayram tatilleri esnafı olumsuz etkiliyordu. Ancak bu bayramda tatilin kısa olması nedeniyle vatandaşların büyük oranda bulundukları şehirlerde kalacağını düşünüyoruz. Bu da çarşı ve pazarlarda hareketliliği artıracaktır” diye konuşuyor.

DENETİMLER ARTTIRILMALI

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğine de dikkat çekiyor. “Tüketicilerimizi aldatıcı indirimler ve sağlıksız ürünlerden korumak için ilgili kurumların denetimlerini sıkı bir şekilde yapması çok önemli. Fiyat etiketleri kontrol edilmeli, kayıt dışı ürünlerin satışına karşı önlemler alınmalı” diyor.

ESNAF HAZIR, MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR

Esnafın bayram için tüm hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Dere, “Kuyumcudan çiçekçiye, konfeksiyondan pastanelere kadar her sektörde esnafımız müşterilerini bekliyor. İnşallah hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için bereketli bir bayram olur” ifadeleriyle açıklamasını tamamlıyor.