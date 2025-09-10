Bayram Amca, Sözleriyle Anlamlı Mesajlar Veriyor

BAYRAM AMCANIN ÖZLÜ SÖZLERİ

Eskişehir’de, 83 yaşındaki Bayram amca, vatandaşlara nasihat vermek için apartman bahçesine koyduğu özlü sözlerle dikkat çekiyor. Emek Mahallesi Fazıla Sokak’ta bulunan aile apartmanında yaşayan Bayram Kara, ilgi alanına giren bazı özlü sözleri yaklaşık 5 yıl önce bastırarak bahçesine yerleştirdi.

BAHÇEDEKİ SÖZLERİN ETKİSİ

Bahçeyi tamamen kaplayan sözler, çevredekilerin dikkatini çekerken, geçip gidenleri düşünmeye sevk ediyor. İçinde “Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse, sen birini söyle. Elinden geldikçe iyilik eyle. Darılıp da başa kakıcı olma” gibi ifadelerin yer aldığı bu sözler, güzel ahlakı ön plana çıkararak görsel bir etkileyicilik oluşturuyor. Bayram amca, bu çalışmayı insanlara nasihat vermek amacıyla gerçekleştirdiğini ve çevresinden aldığı olumlu tepkileri paylaştı.