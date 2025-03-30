Bayram Denetimi Edirne’de Polis Kontrolüyle Başladı

BAYRAM DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne’de, bayram dönemine özel olarak polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı’nın kesişim noktasında gerçekleştirilen bu denetim, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından yürütüldü.

KURALLARA UYUMUN ÖNEMİ VURGULANDI

Polis ekipleri, sürücülerin bayramını kutlayarak, olası olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Kurallara uyumun önemini vurgularken, sürücülerin ve yolcuların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yaptı. Bu bağlamda hız, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken telefonla konuşmanın tehlikeleri hakkında bilgi aktaran ekipler, sürücüler ve yolculara kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Sürücülerden Umut Eker, “Herkese kurallara uyma konusunda tavsiyede bulunuyorum” şeklinde açıklama yaptı. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği açıklandı.