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Bayram Dönüş Trafiği Kocaeli’de Yoğunlaştı

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul’dan Anadolu’ya giden yolcuların dönüş yolculuğu başladı. Yolculuğun ilk aşamalarında Kocaeli geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul yönüne ilerleyen TEM otoyolunda, özellikle İzmit ve Derince geçişlerinde yoğunluk dikkat çekti. Tatilcilerin dönüş trafiği, havadan görüntülerle kaydedildi.

Jandarma ekipleri, sürücülerin güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için gerekli tedbirleri almaya devam etti. Bu süreçte, Kuzey Marmara otoyolunda akıcı yoğunlukların oluştuğu gözlemlendi. Dönüş yolculuğu boyunca, trafik akışı zaman zaman yoğunluk gösterse de, güvenlik önlemlerinin artırılması sürücülere rahat bir seyahat olanağı sundu.

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