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Bayram Dönüşü Kazada 11 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bartın’da iki otomobilin çarpışarak taklalar attığı bir kaza meydana geldi ve bu kazada toplam 11 kişi yaralandı. Yaralıların her ikisi de bayram ziyareti dönüşünde oldukları bilgisi alındı. A.M.A yönetimindeki 67 AAG 753 plakalı araç, Amasra ilçesinden il merkezine doğru seyir halindeyken, önündeki E.O. idaresindeki 74 AY 124 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu ve takla attı.

Kazanın ardından, ters dönen araç içerisindeki 10 kişi kendi imkanları ile aracın dışına çıkmayı başardı. Ancak, bir kişinin kurtarılması için itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve bu kişi güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Bartın’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan açıklamalara göre, yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

ULAŞIM DURUMU

Kaza sonrası, karayolunda kontrollü bir ulaşım sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol üzerindeki trafik yeniden normale döndü. Çarpışmadan sonra yaşanan bu olay, bayram dönemi yoğunluğunun bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

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