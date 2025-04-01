Bayram Dönüşü Trafiğine Işıklı Çözüm

ÇARŞI TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Düzce’de bayram dönüşü zamanında şehir içindeki trafik adeta durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşların artmasıyla birlikte şehirde yoğun bir trafikte oluştu. D-100 karayolundaki yoğunluk, Düzce’nin içindeki trafiği olumsuz etkiledi.

IŞIKLI KAVŞAKLARA MÜDAHALE YAPILDI

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artan araç yoğunluğuna karşı önlem almak için ışıklı kavşaklarda bayram düzenlemesi gerçekleştirerek ışık sürelerini artırdı. Özellikle İstanbul istikametindeki kavşaklarda ışık sürelerinin uzatılmasıyla birlikte trafiğin daha rahat ilerlemesi hedeflendi.

TRAFİK RAHATLIYOR

Yapılan bu düzenlemelerin ardından, şehir içi ve D-100 karayolu üzerindeki trafik akışı iyileşmeye başladı. Işıklardaki sürelerin artırılması sayesinde, kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu azalırken, sürücüler de rahat bir sefer yapma imkanı buldu.