Bayram Dönüşünde Bolu TEM’de Yoğunluk

TATİL DÖNÜŞLERİ BAŞLADI
Ramazan Bayramı’nın son günü, tatil sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculukları erken saatlerde başladı. 9 günlük tatilin dördüncü günü, sürücüler TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Tatilciler, İstanbul’a dönüş yapmak için yollara koyuluyor.
BOLU GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK
Bolu geçişinde, polis ve jandarma ekipleri gerekli önlemleri alarak trafik akışını düzenliyor. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca, tatil bitmeden hareket etmeyen sürücülerin hafta sonu dönüşü sırasında yoğunluk yaratması öngörülüyor.