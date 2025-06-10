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Bayram Ertaş Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Çekmeköy’de, bir adamın halasının eşi tarafından tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybettiği bir olay yaşandı. Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Tuğba Sokak’taki halasının evinde gerçekleşen bu trajik durum, Bayram Ertaş’ın (32) hayatının sonlanmasına sebep oldu.

İLK TARTIŞMA VE FATAL ANI

Bayram Ertaş, halasının evinin önüne geldiğinde, eniştesi H.Ç. ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda H.Ç, tabancasını çıkararak Ertaş’a ateş etti. Olayda Ertaş, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı ve kaçmaya çalışırken bir alt katta yere yığıldı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Bina sakinleri silah seslerini duyup durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Bayram Ertaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli H.Ç’yi yakalamak için saha çalışmaları başlattı. Bu arada, Bayram Ertaş’ın geçmişinde çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı bilgisine ulaşıldı.

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