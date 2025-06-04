Bayram Göçü Başladı, Trafik Durdu

GÖÇ BAŞLADI

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu’nun kesişim noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otoyolların kesişim noktasında durma noktasına gelen trafik, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ARTARAK DEVAM EDİYOR

Tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erken yola çıkmasıyla birlikte, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. İki otoyolun birleştiği alanda, özellikle Kuzey Marmara Otoyolu’nun çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan yoğun trafiğin dron ile havadan görüntülenmesi dikkat çekti.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Tatilcilerin yolculuklarını daha sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri için Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Sakarya Valiliği’nin koordinasyonu ile bayram dönemi için alınan önlemler dahilinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde denetimlerini artırdı.

YOĞUN DENETİM VE PERSONEL GÖREVLENDİRMESİ

Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma birimleri, 649 ekip ve 3 bin 570 personel ile şehir genelinde görevlendirildi. Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması gibi birçok noktada da yoğun önlemler uygulamaya başladı.