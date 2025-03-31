Bayram Günü İzmit’te Korkutan Yangın

ALKOLLÜ ŞAHSIN YANGINI DEHŞET SALDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bayram günü meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen bir şahıs evini ateşe verdi. Sakinlerin korku dolu anlar yaşadığı bu olay, komşular arasında paniğe yol açtı. “Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım” diyen komşular, yaşadıkları korkunç anları paylaştı.

GECEYİ ATEŞ AydınlATTIK

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit’in Terzi Bayırı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alkollü olduğu öne sürülen A.A., bilinmeyen bir nedenle kendi evini ateşe verdi. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek evi tamamen sardı ve karanlık geceyi aydınlattı. Durumu fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine yangın söndürme, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiye, yangını kontrol altına almak için intensif bir çalışma başlattı. Ekiplerin çabaları sonucunda yangın söndürüldü, fakat ev tamamen harabeye döndü. Yangın sırasında komşuların çektiği korku dolu anlar unutulmaz bir deneyim haline geldi.

MAĞDUR VATANDAŞLAR DUYGULARINI İFADE ETTİ

Yangından zarar gören bir komşu, perişan halde olduğunu belirterek, “Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım. Çoluk çoğuma bayramı getirmedim.” dedi. Yangın dolayısıyla büyük korku yaşayan bir başka komşu ise, “Çığlık çığlığa uyandık. Oğlum, alevleri söndürmek için yangının içine girdi. Az daha 4 çocuğumun evi yanıyordu.” şeklinde duygularını ifade etti. Yangın sonrası harabe haline gelen ev ise görüntülenerek kaydedildi.