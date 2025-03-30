Bayram Hutbesi PDF İndirme Talepleri Artıyor

Vatandaşlar, özellikle bayram günü sabahı camilerde yapılan Bayram hutbesinin PDF dosyasını indirerek içeriği hakkında önceden bilgi almak istiyor. Bayramın ruhuna uygun mesajlar içeren hutbeler, manevi hazırlık için önemli bir kaynak oluşturuyor. Aynı zamanda “Bayram hutbesi duaları nelerdir?” sorusu da sıkça soruluyor.

BAYRAMIN RAHMETİ VE SEVİNCİ

Muhterem Müslümanlar! Ramazan-ı şerifi idrak ederek bayram sabahına kavuştuk, elhamdülillah. Bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İslam’ın önemli bir sembolü olan bayramların değerini öğreten Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Aziz Müminler! Bugün bayramdır. Neşe, sevinç ve mutluluk günüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, “Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!” uyarısına dikkat ederek gönlümüzü birbirimize samimiyetle açma günüdür.

PAYLAŞMANIN VE BİR ARAYA GELMENİN GÜNÜ

Bugün bayramdır. Bayramlar, İslam’ı, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in güzel ahlakını, Kur’an ve sünnetten beslenen kültürümüzü nesillerimize aktarma günleridir. Bayramlar, anne ve babamızdan, akraba ve dostlarımızdan uzaklaştığımız günler değildir. Bilakis, varlık sebebimiz olan anne babamızın ihtiyaçlarını karşılama, onların hayır dualarını alma günleridir. Hayatın yükünü beraber taşıdığımız eşimize karşı tatlı dil ve güler yüz göstermenin günüdür. Aynı zamanda, Allah Resûlü (s.a.s)’in, “Ey insanlar! Selâmı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin…” müjdesine nail olma günüdür.

YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMA GÜNÜ

Bugün bayramdır. Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve öksüzlere yardım ettiğimiz günlerdir. Aziz şehitlerimizin, ebediyete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz ve onları hayırla yâd ettiğimiz rahmet günleridir. Yüce Rabbimizin, “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin…” emri gereğince dargınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bıraktığımız; el ele, gönül gönüle verdiğimiz muhabbet günüdür.

GAZZE’DE ACILAR

Aziz Müslümanlar! Bayram sabahının getirdiği sevinç ve huzur içinde, ne yazık ki, Gazze’de kardeşlerimiz bayramın coşkusundan çok uzaktalar. Zalim güçler; kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin masum insanları katletmeye devam ediyor. Onların en temel ihtiyaçlarını karşılamalarına engel oluyorlar. Şunu unutmamak gerekir ki, zulüm ebedi değildir. Zalimler mutlaka mağlup olacaklardır. “Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” Kardeşlerimizin sevinç içinde bayram yapacağı günler mutlaka gelecektir. Bizlerin, kardeşlerimize her türlü desteği devam ettirmemiz gerekiyor. Ey Müslümanlar! Gazze’de bir toplum yok ediliyor. İnsanlığımızı kurtarmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu bayramda yapacağımız duaların, ümmet bilincimizin güçlenmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.