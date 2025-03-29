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Bayram İçin Trafik Denetimleri Artırıldı

TRAFFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Kırşehir’de bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı. Niğde-Ankara Otoyolu Kırşehir Gişeleri’nde jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Beklenen yoğunluk nedeniyle Ankara Kayseri karayolu üzerinde jandarma trafik timlerinin sayısı gündüz ve gece olmak üzeri yükseltildi.

POLİS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Polis sorumluluk bölgesinde ise gündüz 37, gece 9 olmak üzere toplam 46 trafik ekibi görev yapıyor. Bayram süresince 640 emniyet personelinin aktif olarak sahada olacağı bildiriliyor.

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