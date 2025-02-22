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Bayram İkramiyeleri 4 Bin TL Olacak Mı?

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İKRAMİYENİN MEVCUT DURUMU

SGK Başmüfettişi Karakaş, mevcut verilere göre bayram ikramiyesinin 3 bin 720 TL seviyelerinde olabileceğini söylüyor. Ancak, siyasi müdahalelerin etkisini hatırlatan Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahale etmesi durumunda bu rakamın 4 bin TL’ye yükselebileceğine dikkat çekiyor.

TAVAN RAKAM NE OLACAK?

Karakaş, katıldığı KRT TV yayını sırasında, ikramiyenin her iki bayramda da 4 bin TL olarak belirlenebileceğini duyurdu. Fakat, bu miktarın üzerine çıkılmasının beklenmediğini ifade eden Karakaş, “Hedef enflasyon oranına göre şu anda 3 bin 720 TL konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse, bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkabilir. Ancak bu rakamın üstüne çıkılması beklenmiyor” dedi.

RESMİ AÇIKLAMANIN ZAMANI

Bayram ikramiyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Emekliler, hükümetin yapacağı bu adımları yakından takip ediyor. Şimdi herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği karar için gözlerini açmış durumda.

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