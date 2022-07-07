Bayram ikramiyeleri ödeniyor

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor.

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. Ödemeler bugün sona erecek.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor.

2 Temmuz’da başlayan 1100 liralık ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacak.

Maaş tarihleri 22-26 Temmuz arasında olan 4/A’lı işçi emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

4/B’li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri bugün yapılacak.

Maaş günü 1 Temmuz olan 4/C’li memur emeklilerinin ikramiyeleri, 2 Temmuz’da hesaplarına yatırılmıştı.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C’li memur emeklileri de ikramiyelerini yine aynı tarihlerde aldı.

Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A’lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz’da yapıldı.