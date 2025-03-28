Bayram İkramiyeleri Zamlı Olarak Yatırılacak

EMEKLİ İKRAMİYELERİ YÜKSELTİLDİ

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaran düzenleme, Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Bu değişiklik, milyonlarca emekli için önemli bir ekonomik destek sağlıyor.

İKRAMİYELER BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK

Ramazan Bayramı ikramiyesi, 24 Mart’ta ödenmeye başladı. Emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Edinilen bilgilere göre, bu farkların bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. İkramiye zammından, 15.5 milyon dosya üzerinden 16.7 milyon kişi faydalanabilecek. Zammın mali etkisi ise 28.4 milyar lira olarak hesaplanıyor. Bu yıl toplamda emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.