Bayram İkramiyesi 4.000 TL’ye Yükseltiliyor

KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLMÜYOR
Emekli bayram ikramiyelerinin 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ele alınmaya başlanmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili olaylar nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda meydana gelen protestolar, kanun teklifinin görüşmelerini erteledi.
3.000 TL ÖDEME NEDENİ
Bayram ikramiyelerinin 4.000 TL’ye yükseltilmesine dair kanun teklifi TBMM’de onaylanmadığı için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevcut düzenleme uyarınca emeklilere 3.000 TL ödeme yaptı. Kanun teklifinin yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, aradaki 1.000 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
ÖDEME TARİHLERİ
Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihler şu şekilde:
SSK (4A) ödeme günü 17, 18, 19 olanlar: 24 Mart
SSK (4A) ödeme günü 20, 21, 22 olanlar: 25 Mart
SSK (4A) ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart
Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart
Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlar: 28 Mart