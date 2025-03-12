Bayram İkramiyesi 4 Bin TL Oldu

MECLİS DÜZENLEMELERİ İÇİN GÖZLER BEKLENTİDE

Pazartesi günü, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in emekli bayram ikramiyelerinin miktarının 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacağına dair açıklaması sonrasında, dikkatler Meclis’teki kanun düzenlemelerine çevrildi. Torba yasa kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Meclis’ten onaylanan yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalaması ve ardından bu yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ön görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

EMEKLİLERİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

Açlık sınırının altında maaşla geçim sağlayan milyonlarca emeklinin gözleri, bayram döneminde yapılacak olan ikramiyeye odaklanmıştı. Yapılan açıklamalarla birlikte bayram ikramiyesinin 1.000 TL artırıldığını duymak, emeklilerin bekleyişini sonlandırdı. 3.000 TL olan ikramiye, artık 4.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar da gün geçtikçe merak uyandırmaya başladı. Ekonomi yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında yeni zamlı bayram ikramiyesinin alınma koşullarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Doğan, “Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek” şeklinde ifade etti.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Noyan Doğan, ‘Kimler nasıl yararlanacak… İşte bayram ikramiyesinin detayları’ başlıklı yazısında kimlerin ikramiyeden yararlanabileceğine dair ayrıntılar sundu. Doğan, emeklilikle ilgili şartları şu şekilde sıraladı: “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3.000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.”

İKRAMİYE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri olanlar, iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. 15 Mart tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4 bin lira ikramiyeden yararlanacak. Ancak emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenlerin, Ramazan Bayramı’ndaki 4 bin liralık ikramiyeden yararlanma imkanı olmayacak, Kurban Bayramı’ndaki ikramiye hesaplarına yatırılacak. “Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.” Bayram ikramiyeleri, 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı’nın öncesinde emeklilerin hesaplarına geçecek.