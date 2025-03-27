Bayram İkramiyesi İçin Meclis Onayı Alındı

YASAL DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

Bayram ikramiyesi fark ödemesi için gerekli yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) onaylandı. 4.000 TL olarak belirlenen yeni miktarın resmi olarak yürürlüğe girmesi için kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yasa yayınlandıktan sonra emeklilerin hesaplarına, 1.000 TL’lik eksik ödeme farkı olarak aktarılacak. Peki, bayram ikramiyesi fark ödemesi ne zaman yapılacak? 1.000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI VE ÖDENEN MİKTAR

Emeklilere yönelik düzenlenen bayram ikramiyesi tutarı, 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak, yasal düzenlemenin henüz tamamlanmamış olmasından dolayı, Mart ayı itibarıyla emeklilerin hesaplarına yalnızca 3.000 TL yatırılmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemesiyle ilgili olarak “Yasal süreç tamamlandıktan sonra en kısa sürede ödeme yapılacaktır” açıklamasını yaptı. Dolayısıyla, bayram ikramiyesi fark ödemesi, Resmi Gazete’deki yayın sonrası birkaç gün içinde hesaplara geçebilir.

Emekli bayram ikramiyesi kapsamından 15,5 milyon kişiye ödeme yapılması planlanıyor. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ek maliyet getireceği hesaplanıyor. Emeklilerin Ramazan Bayramı’nda alacakları bu ek ödeme, bütçede önemli bir yük oluşturuyor.