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Bayram Namazı İçin Camiler Doldu

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RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI CAMİLERDE KILINDI

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

İlk Bayram Namazı Iğdır’da

Iğdır’da, Ramazan boyunca tutulan oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak amacıyla sabah erken saatlerden itibaren camilere gelen vatandaşlar, imamın öncülüğünde yılın ilk bayram namazını saat 06.22’de kıldı.

Diğer Şehirlerde de Coşku Sürüyor

Bayram namazının coşkusu sadece Iğdır ile sınırlı kalmadı. Diğer illerde de, özellikle Siirt gibi birçok şehirde, vatandaşlar camileri doldurarak bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

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