Bayram Namazı Nasıl Kılınmalıdır?

VATANDAŞLARIN MERAKI: BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazının durumuyla ilgili en çok merak edilen konular arasında, bunun farz mı yoksa sünnet mi olduğu yer alıyor. Ayrıca, namazın kaç rekat olduğu, nasıl niyet edileceği ve hangi duaların okunacağına dair sorular da sıkça soruluyor. “Bayram namazı nasıl kılınır?” sorusunun yanıtını arayanlar için adım adım kılınış rehberi oldukça önemli.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞ DETAYLARI

Bayram namazları, Müslüman toplumu arasındaki birlik ve beraberliğin simgesi olarak bayramların ilk günü, kuşluk vakti kılınıyor. Bayram namazı farz değil, vacip kılınmakta. İki rekat olarak cemaatle kılınır ve vacip olmasının şartları, Cuma namazının şartlarına benzemekte. Bayram namazında ezan okunmaz ve kamet yapılmaz. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın birinci günü bu namaz kılınıyor.

Bayram namazının nasıl kılınacağı ise şu şekilde yapılmaktadır: Öncelikle “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilerek namaza başlanıyor. Ardından “Sübhaneke” okunuyor. Sübhaneke’den sonra eller üç defa tekbirle kaldırılarak birinci ve ikincisinde yana bırakılıyor, üçüncüsünde ise göbek altına bağlanıyor. İmam, önce “Fatiha” suresini, sonra bir diğer sureyi okuyarak rükuya gitme zamanı geliyor. Rüku ve secdeler sonrasında ayağa kalkıp eller bağlanıyor. İkinci rekatta imam önce “Fatiha” ve bir sure okuyor. Sonrasında, iki el yine üç defa tekbirle kaldırılıyor, üçüncüde yanlara bırakılıyor. Dördüncü tekbirde ise rükuya eğiliyor. Sonrasında secdeler yapılırken oturum zamanı geldiğinde imam ve cemaat birlikte “Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik” ve “Rabbena atina, Rabbena firli” dualarını okuyarak sağa ve sola selam verip namazı tamamlıyor.

SORUMLULUĞU VE VACİBİN ANLAMI

Vacip, farz kadar kesin olmamakla birlikte, kuvvetli bir delil ile yapılması gereken bir durum. Kesin bir delille sabit olmadığı için, vacibi inkar eden kimse kafir kabul edilmiyor. Ancak vacibi açıklama getirmeden terk edenler fasık olarak değerlendirilmekte. Vacibin terk edilmesi, farzın terk edilmesi gibi olmasa da yine de günah ve sorumluluk doğuruyor.