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Bayram Namazı Saatleri İllere Göre Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini duyurttu ve vatandaşları bilgilendirdi. “Bayram namazı ne zaman ve nasıl kılınır?” gibi sorular, bu Ramazan Bayramı öncesinde de yoğun şekilde araştırılıyor. Tüm yurtta camileri dolduracak olan vatandaşlar, sabah erken saatlerde bayram namazı için saf tutacak. İşte il il bayram namazı saatleri ve namazın kılınış şekli…

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve bu gün bayram namazı kılınacak. Bayram namazı vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. İşte bazı iller için 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri:

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 07:32
Ankara: 07:07
İzmir: 07:30
Antalya: 06:55
Bursa: 07:04
Adana: 06:41
Konya: 06:52
Edirne: 07:13
Gaziantep: 06:31
Trabzon: 06:22

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