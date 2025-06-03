Bayram öncesi akaryakıta indirim bekleniyor

BEKLENEN İNDİRİM YOLDA

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sonrasında, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Bayram öncesi akaryakıta gelen indirimden sonra, akaryakıt tabelalarının bir kez daha güncelleneceği bilgisi ortaya çıktı.

ÇİFTE MÜJDE VAR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu hafta akaryakıta çifte indirim bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü oto gazın litre fiyatında 1 lira 7 kuruş, motorin fiyatında ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim yapılacak. Yeni indirimler sonrası oto gaz fiyatı 24-25 lira arasında, motorin fiyatı ise 45-46 lira arasında yer alacak.

BENZİN GRUBUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Ancak benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Benzin fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 47.89 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenerek, belirli bir fiyat değişim farklılığı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.