Ekonomi

Bayram Öncesi Akaryakıtta İndirim Geliyor

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BEKLENEN İNDİRİMLER GELİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakın takip etmesine neden oluyor. Bayram öncesinde gerçekleşen akaryakıt indiriminden sonra, bu hafta akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek.

İKİ FARKLI İNDİRİM HAZIRLANIYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, akaryakıtta bu hafta iki ayrı indirim bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü oto gazın litre fiyatında 1 lira 7 kuruş, 6 Haziran Cuma günü ise motorin litre fiyatında 1 lira indirim yapılacak. İndirimlerin ardından oto gazın fiyatı 24-25 lira bandında, motorinin fiyatı ise 45-46 lira seviyelerine düşecek.

BENZİNE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin fiyatı 46.89 TL, motorin litre fiyatı 46.19 TL, LPG litre fiyatı 26.19 TL olarak belirleniyor. Ankara’da benzin litre fiyatı 47.55 TL, motorin litre fiyatı 47.04 TL, LPG litre fiyatı 26.09 TL. İzmir’de ise benzin litre fiyatı 47.89 TL, motorin litre fiyatı 47.38 TL, LPG litre fiyatı 26.04 TL olarak görülüyor.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesi ile KDV hariç Rafineri satış fiyatı olarak hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak, belirli bir fiyat değişim farkıyla hesaplanıyor.

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