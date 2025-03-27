Bayram Öncesi Alışverişe Dikkat!

DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI

Kayseri’de Pınarbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı’ndan önce çarşı ve pazarda denetimlerini artırdı. Belediye Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit etti. Bu ürünlerin raflarda satışta olmasına ise ciddi bir tepki oluştu. Denetimlerin ardından, tarihi geçmiş ve uygunsuz şekilde satışa sunulan ürünlere el konuldu. Toplanan bu ürünlerin imha edileceği bildirildi.

MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Develi Belediye Başkanı Deniz Yağan, Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş yüzlerce ürünün tespit edilip el konulduğunu duyurdu. Yağan, “Raflarda sessizce bekleyen bu ürünler, belki bir çocuğun kahvaltı masasına, belki bir ailenin sofrasına koyulacaktı. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan hiçbir kişi veya işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları belediyemize bildirmeleri büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.