Bayram Öncesi Araç Sahiplerine Müjde!

AKARYAKITTA BEKLENEN İNDİRİM YOLDA

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri dikkatle takip etmesine neden oluyor. Bayram öncesi yapılan indirim sonrasında, akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellenecek.

ÇİFTE MÜJDE

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıtta bu hafta iki farklı indirim bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü LPG’nin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, ardından motorine 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim uygulanacak. Bu indirimlerin ardından oto gaz fiyatının 24-25 lira civarına, motorin fiyatının ise 45-46 lira seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

BENZİNE İNDİRİM YOK

Ancak benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara’da benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.89 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi sonucu KDV hariç Rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu hesaplama ile birlikte gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.