Bayram Öncesi Aydın Otogarında Yoğunluk

OTOBÜS TERMINALİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde belirgin bir yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor. Aydın’dan çevre illere seyahat etmek isteyen yolcular, terminallerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

EK SEFERLER DÜZENLENİYOR

Artan talebe yönelik otobüs firmaları ek seferler düzenliyor. Ancak birçok firmanın biletlerinin tükendiği öğrenildi. Bayram öncesi yolcu sayısında önemli bir artış kaydedildiğini belirten otobüs firmaları, yoğunluğun gelecek günlerde de artacağını ifade ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden Aydın’a gelen yolcu sayısının fazla olduğu vurgulanıyor.

YOLCULARIN BEKLENTİLERİ

Otogara gelen yolcular, peronlarda ve bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular, bilet bulmakta zorlandıklarını ve ek seferlerle ancak yer bulabildiklerini dile getiriyor. Yetkililer, bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini belirtirken, vatandaşlara biletlerini erken almaları konusunda uyarıda bulunuyor.