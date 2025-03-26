Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER

Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki kayıtlı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerle bayramda vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlama hedefi altında, işletmelerin hijyen koşulları, saklama şartları ve üretim süreçleri büyük bir titizlikle incelendi.

DENETİMLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ekipler, gıda ürünlerinin uygunluk belgeleri ve sağlık şartlarını dikkatlice kontrol etti. Ayrıca, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına ve sağlık standartlarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam etmeleri için denetimlerine bayram sonrasında da devam edeceğini bildirdi.