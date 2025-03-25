Haberler

Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

DENETİM ÇALIŞMALARI RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YAPILDI

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Acarlar Mahallesi’nde zincir marketler ve unlu mamuller üretim yerlerinde denetim gerçekleştiriyor. Bu denetimler, bayram dönemi öncesinde gıda güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN HİJYEN KONTROLLERİ

Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanım tarihleri ve üretim süreçleri titizlikle inceleniyor. Ayrıca ekipler, işletmelerdeki temizlik, depolama koşulları ve çalışanların hijyen kurallarına uyumunu da kontrol ediyor. Ekipler, bu tür denetimlerin bayramda vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak için çok önemli olduğunu ifade ediyor. Denetimlerin diğer mahallelerde de devam edeceği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuşadası’nda Aranan Şahıs Kovalamacayla Yakalandı

Kuşadası'nda jandarma, kaçan bir aracın peşine düşerek, 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs tutuklandı.
Haberler

Nevruz Bayramı MSKÜ’de Coşkuyla Kutlandı

Nevruz Bayramı, her yıl Mart ayında baharın gelişini müjdeleyerek Türk kültüründe özel bir yere sahip olarak MSKÜ'de neşeyle kutlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.