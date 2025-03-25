Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

DENETİM ÇALIŞMALARI RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YAPILDI

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Acarlar Mahallesi’nde zincir marketler ve unlu mamuller üretim yerlerinde denetim gerçekleştiriyor. Bu denetimler, bayram dönemi öncesinde gıda güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN HİJYEN KONTROLLERİ

Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanım tarihleri ve üretim süreçleri titizlikle inceleniyor. Ayrıca ekipler, işletmelerdeki temizlik, depolama koşulları ve çalışanların hijyen kurallarına uyumunu da kontrol ediyor. Ekipler, bu tür denetimlerin bayramda vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak için çok önemli olduğunu ifade ediyor. Denetimlerin diğer mahallelerde de devam edeceği belirtiliyor.