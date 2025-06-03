Bayram Öncesi İndirim Müjdesi Geldi!

BEKLENEN İNDİRİM YAKINDA GELECEK

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler sebebiyle vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Bayram öncesinde meydana gelen akaryakıt indirimi sonrası, fiyat tabelaları tekrar güncelleniyor.

ÇİFTE İNDİRİM MÜJDESİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıta bu hafta çift indirim olabiliyor. LPG fiyatlarına 5 Haziran Perşembe günü 1 lira 7 kuruş, motorine ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim uygulanacak. Bu indirimler sonrası oto gaz fiyatı 24-25 lira seviyesine düşerken, motorin fiyatı 45-46 lira aralığına gerileyecek.

BENZİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

Benzin fiyatlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Benzin fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 47.89 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenmesiyle elde edilen KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takibi ile belirleniyor. Bu yöntem sayesinde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.