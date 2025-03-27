Bayram Öncesi Korsan Ürünlere Dikkat Uyarısı

ONLARDA HİJYENİK OLMAYAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Ramazan Bayramı öncesinde halkı, hijyenik olmayan ortamlarda üretilen ürünler konusunda uyarmaktadır. Bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, merdiven altı şeker, tatlı ve unlu mamullerin tercih edilmemesi gerektiğini belirten Berk, vatandaşları korsan satıcılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

FIRSATÇILARA DİKKAT

Ramazan ayının geçişinin hüzünlü anlarıyla bayram coşkusunu bir arada yaşadıklarını dile getiren Berk, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan’a veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre kadar tüm esnaf ve sanatkarlarımız, bayram için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.” ifadesini kullanıyor. Berk, bayram öncesi fırsatçıların sayısının arttığına dikkat çekerek, “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, haksız kazanç peşinde koşanların iştahı kabarıyor. Halkımız ve esnafımız, sahte para, hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi olaylara karşı uyanık olmalı. Ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere yönelenler, hem korsan satıcılara destek oluyor hem de esnafımızı mağdur ediyor. Sağlıklı olmayan koşullarda, etiketsiz satılan bayram şekeri, çikolata, tatlı ve unlu mamullerden uzak durmalıyız.” diyor.

KALİTE VE GÜVEN

Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100’e yakın bir artış yaşandığını ve bu durumun iş hacmini etkilediğini aktaran Berk, kaliteli ürünün önemini vurgulayarak, “İyi bir tatlıyı anlamak için tazeliğine ve kullanılan malzemenin kalitesine, örneğin fıstığın rengine dikkat edilmeli. Ucuz diye alınan ürünler genellikle aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Tanınmış, bildiğimiz esnaftan alışveriş yapalım. Esnafımız, kendi yemediği bir ürünü müşterisine asla satmaz. Alışveriş yapacağımız yeri özenle seçmeliyiz; bakkalımız, manavımız, kasabımız, kuruyemişçimiz her zaman en taze ve kaliteli ürünleri sunar.” şeklinde konuşuyor.