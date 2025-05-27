Bayram Öncesi Mahkûm Serbest Kalacak

İNFAZ İNDİRİMİ PAKETİ HAZIRLANIYOR

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki kapasite sorununu azaltmak amacıyla infaz indirimi paketi üzerinde çalışıyor. 410 bini aşan mahkûm sayısını azaltmak için hazırlanan düzenlemenin bayramdan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Yapılan habere göre, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçları kapsayan paketle, 3 yıldan az cezası kalan hükümlüler denetimli serbestlik yoluyla serbest bırakılacak.

Tahliye Kararları Gözlem Kurullarınca Verilecek

Fakat tüm hükümlüler bu haktan otomatik olarak faydalanamayacak. Tahliye kararı, cezaevlerindeki Gözlem ve Sınıflandırma Kurulları tarafından verilecek. AK Parti kaynakları, “Psikolojik eğilimleri riskli olan ya da suça meyilli mahkûmlar salıverilmeyecek” yönünde açıklama yaptı. Tahliye için iyi hâl, rehabilitasyon faaliyetlerine katılım, meslek kursları alma ve sosyal projelerde yer alma gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Açık Cezaevindekilere Doğrudan Tahliye İmkanı

Yeni düzenleme ile açık cezaevinde bulunanlar, olumlu gözlem raporu aldıkları takdirde doğrudan tahliye edilecek. Kapalı cezaevindekiler ise açık cezaevine geçerek kalan cezalarını dışarıda tamamlayabilecek.

Özel Gruplara Yönelik Esneklik Sağlanıyor

Düzenleme, hamile ve çocuklu kadınlara yönelik önemli adımlar da içeriyor. Bu gruptaki kadınlar, kalan cezalarının son 5 yılını evde geçirebilecek. Ayrıca hasta, yaşlı ve engelli mahkûmlar, Adli Tıp raporuyla cezanın 8 ila 10 yılını dışarıda geçirme imkanına sahip olacak.

Mükerrer Suçlulara Yeni Fırsatlar Sunuluyor

Mükerrer suçlular, mevcut sistemde indirimden yararlanamasa da yeni paketle birlikte cezalarının 3/4’ünü tamamlamaları halinde tahliye olabilecek. Ancak bu uygulamanın sadece basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçları kapsamı gerektiği belirtildi.

Caydırıcılık Artıyor: Kısa Cezalara Hapis Yatma Zorunluluğu

Düzenleme, kamuoyunda sıkça dile getirilen “yatarı olmayan ceza” eleştirilerine de cevap veriyor. Buna göre, iki yıldan az hapis cezası alan kişiler en az 5 ila 7 gün hapis yatacak. “Örgüt Adına Suç” maddesi ise bu düzenlemede yer almayabilir. AK Parti kaynakları, “Formül bulunamadı, yeniden iptal edilme riski yüksek” değerlendirmesinde bulundu.