Bayram Öncesi Mezarlıklarda Yoğunluk Yaşandı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Eskişehir’de, Ramazan Bayramı öncesinde vefat eden aile üyelerini anmak amacıyla mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayramın yarın başlamasıyla birlikte, Eskişehir’de bayram hazırlıkları devam ediyor. Diğer illere seyahat edecek olan ve misafir ağırlayacak vatandaşlar hazırlıklarını neredeyse tamamladı.

MEZARLIKTA YOĞUNLUK VE DUALAR

Asri Mezarlığı’nda, vefat eden yakınlarını ziyaret eden birçok kişi toplandı. Ziyaretçiler, sevdiklerini anarak dualar etti ve mezarlık içerisinde belli bir trafik oluştu. Bu ziyaretler, bayram öncesinde önemli bir gelenek olarak devam ediyor.