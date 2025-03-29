Bayram Öncesi Şehitliklerde Kabir Temizliği Yapıldı

RAMAZAN BAYRAMI ZİYARETLERİ

Bursa’da Ramazan Bayramı öncesinde Pınarbaşı ve Hamitler şehitliklerine aileler akın etti. Aileler, evlatlarının veya yakınlarının kabirleri önünde temizlik yaptı. Mezarlık ziyaretlerinde, bazı aileler dua ederken, bazıları da kabirleri temizleme işine yoğunlaştı. Şehit aileleri, kabirlerin mermerlerini yıkayıp, üzerindeki çiçekleri suladı.

ŞEHİT YAKINLARINDAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Şehit yakını İsmail Gökçen, her gün mezarlığa gelerek oğlunun yanından ayrılmadığını belirtti. “Oğlumun yanındayım. 2008’de Şırnak’ta şehit oldu. Buradaki şehitlerimizle de yakından ilgilenirim” şeklinde duygularını ifade etti. Ramazan Bayramı’nın anlamı ve önemiyle birlikte, şehit ailelerinin gösterdiği bu bağlılık, herkese örnek teşkil ediyor.