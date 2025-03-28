Bayram Öncesi Şeker ve Çikolata Yoğunluğu

BAYRAM ŞEKERLERİ VE ÇİKOLATALAR TEZGAHLARDA BULUNUYOR

Muş’ta Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlarda yerini almaya başladı. Bayram hazırlıkları devam eden vatandaşlar, şeker ve çikolata satın almak için marketlere ve alışveriş merkezlerine akın ediyor. Bayram hediyelikleri arasında önemli bir yer bulan şeker ve çikolatalar, geniş ürün yelpazesiyle alıcılarını bekliyor. Kilosu 70 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla sunulan bu ürünler, farklı tat ve çeşitleriyle dikkat çekiyor.

Şeker stantlarında, klasik bayram şekerlerinden dolgulu çikolatalara kadar pek çok seçenek mevcut. Bayram alışverişi yapan vatandaşlar, renkli ve çeşitli şekerlerin arasında karar vermekte zorlanırken, esnaf ise müşteri yoğunluğundan memnun. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Muş’taki çarşı ve pazar yerlerinde hareketlilik gün geçtikçe artıyor.

Mağaza Müdürü Kelime Yiğit, bayrama kısa bir süre kala şekerleri tezgahlara çıkardıklarını ifade ederek, “Muş’ta her zaman olduğu gibi şekere yoğun bir talep var. Her bütçeye uygun şeker çeşitleriyle herkese hitap ediyoruz. Bölgemizde güçlü bir bayram kültürü var ve bayram telaşı yoğun şekilde devam ediyor. Bayramı heyecanla karşılamayı bekliyoruz” dedi.

Bayram için alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Alparslan Bingöl ise, “Bayram alışverişimizi yapmaya geldik, insanlar bayram hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah Muş’ta da şeker tadında, güzel bir bayram olur. Tüm Muşlu hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.