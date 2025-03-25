Bayram Öncesi Şeker Ve Çikolata Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte çeşit çeşit şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini alıyor. Bursa’da tarihi çarşıda, bayrama sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataları, alıcılarının beğenisine sunulmak üzere satışa çıkıyor. Kilogram fiyatları 250 liradan 600 liraya kadar değişen bu tatlılar, kısa bir süreliğine satılmayı bekliyor. Renkli görünüşleri ile çocukların ilgisini çeken şeker ve çikolatalara vatandaşlar bayram öncesi yoğun ilgi gösteriyor.

ARİFE GÜNÜ YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bayram şekeri satışlarında, arife gününde yoğunluk olacağını belirten esnaf Orhan Çağlayan, “Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte bayramların vazgeçilmezi olan şekerler ve çikolatalar tezgahlara yerini aldı. Vatandaşların ilgisi de oldukça fazla olmaya başladı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Ancak birkaç gün kala daha da hareketlenmesini, vatandaşların şeker ve çikolataya olan ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Çeşitli giderlerden dolayı daha önceden hazırlık yapıldığı için şu an biraz daha sakin, ancak son günlerde satışların daha da artacağını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Çağlayan, “Geçen yılki Ramazan ve Kurban Bayramı’nda fiyatlar genellikle aynı kalmıştı ancak, özellikle çikolatalı ürünlerde maliyet artışı nedeniyle fiyatların biraz daha yükseldiği görülüyor. Çikolataların fiyatları kalitesine göre 250 TL’den başlayıp 300, 350, 600 TL’ye kadar çıkıyor. Şekerlemelerin fiyatları ise 200, 250, 300 TL arasında değişiyor” dedi.

KAMPANYALARA DİKKAT

Vatandaşların şeker ve çikolata alırken dikkat etmeleri gereken en önemli noktanın, bazı yerlerde kampanya adı altında eski mahsul, yani tarihi geçmiş ürünlerin satılması olabileceği uyarısında bulunan Çağlayan, “Merdiven altı imalat yapılan şeker ve çikolatalara karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, daha sağlıklı ve uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.