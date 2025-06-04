Bayram Öncesi Yangın: 17 Hayvan Telef!

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yılmaz Selim’e ait çiftlikte saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa süre içinde 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sardı. Olayın bildirilmesi üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi ve alevlerle uzun süre mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı; fakat geriye yalnızca küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Daha önce satışı yapılan hayvanlardan sadece 2’si kurtarılabildi, diğer 17’si telef oldu.

YANGININ BOYUTU VE ÇİFTLİK SAHİBİNE ETKİSİ

Ahırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayın boyutu, gün ağarınca netleşti. Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, bayrama iki gün kala yaşanan trajik olay nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. “Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm” diyerek kaybını anlattı. Yılmaz Selim, “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin, Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun” ifadesini kullandı.