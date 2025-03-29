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Bayram Öncesi Yozgat’ta Berber Yoğunluğu

BAYRAM YOĞUNLUĞU ARTIK BAŞLADI

Ramazan Bayramı’na saatler kala Yozgat’taki berberlerde hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle Sorgun ilçesinde, bayram öncesi berberlerde müşteri trafiği artıyor. Berberler, tıraşlarını erken yaptırmak isteyen müşterilerle dolup taşarken, bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Müşteriler, bayram tıraşı için randevu almayı tercih ediyor.

BERBERLER GEÇ SAATLERDE ÇALIŞIYOR

Bayramdan önceki 3-4 gün içinde yoğunluğun başladığı berberlerin mesaisi, geç saatlere kadar devam ediyor. İftardan sahura kadar tıraş yapan berberler, yoğunluktan memnun. Berber Abdullah Öncü, “20 yıldır berberlik yapıyorum. Bayramdan dolayı çok kalabalık oluyor. Tıraş fiyatları 200-300 lira arasında değişiyor. İş yerimizin kapanış saati sabaha karşı 03.00-04.00’ü buluyor” şeklinde bilgi veriyor.

Berber Mesut Taştekin ise “15 yıldır bu sektörün içindeyim. Arefe yoğunluğu yaşıyoruz. Biraz kalabalık olduğu için arkadaşlarımla iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Geç saatlere kadar işlerimizin sürdüğü oluyor. 02.00-03.00 saatlerine kadar devam ettiği oluyor. Yetiştiremediğimiz işler de oluyor. Eski bayramların tadı yok ama bu bayram da öncekileri aratmıyor. Fiyatlardan müşterilerimiz memnun. Fazla pahalı değil. Bütün meslektaşlarıma da şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” diyor.

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