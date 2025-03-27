Bayram Şekerleri Tezgahlarda Yerini Aldı

RAMAZAN BAYRAMINA HAZIRLIK BAŞLADI

Ramazan bayramına sayılı günler kaldı ve bayramlık şeker ile çikolatalar tezgahlarda yerini aldı. Renk renk paketleriyle dikkat çeken bu şeker ve çikolataların kilogram fiyatı 125 liradan başlayarak 700 liraya kadar yükseliyor. Ramazan ayının sona ermesine birkaç gün kala bayramlık şekerlerin satışına başlandı. Her bütçeye ve damak tadına uygun seçeneklerin tezgahlarda görünmesiyle birlikte vatandaşlar, şeker reyonlarının önünde incelemeye başladı.

ŞEKER VE ÇİKOLATA FİYATLARI

Şekerlerin kilo fiyatının 125 lira ile 200 lira arasında olduğunu belirten esnaf Emrah İşaşır, çikolata fiyatlarının ise 250 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkabildiğini ifade etti. Emrah İşaşır, her bütçeye uygun şeker ve çikolata bulunduğunu söylerken, şekerlerin çikolatalara göre daha fazla ilgi gördüğünü de vurguladı.