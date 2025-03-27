Haberler

Bayram Şekerleri Tezgahlarda Yerini Aldı

RAMAZAN BAYRAMINA HAZIRLIK BAŞLADI

Ramazan bayramına sayılı günler kaldı ve bayramlık şeker ile çikolatalar tezgahlarda yerini aldı. Renk renk paketleriyle dikkat çeken bu şeker ve çikolataların kilogram fiyatı 125 liradan başlayarak 700 liraya kadar yükseliyor. Ramazan ayının sona ermesine birkaç gün kala bayramlık şekerlerin satışına başlandı. Her bütçeye ve damak tadına uygun seçeneklerin tezgahlarda görünmesiyle birlikte vatandaşlar, şeker reyonlarının önünde incelemeye başladı.

ŞEKER VE ÇİKOLATA FİYATLARI

Şekerlerin kilo fiyatının 125 lira ile 200 lira arasında olduğunu belirten esnaf Emrah İşaşır, çikolata fiyatlarının ise 250 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkabildiğini ifade etti. Emrah İşaşır, her bütçeye uygun şeker ve çikolata bulunduğunu söylerken, şekerlerin çikolatalara göre daha fazla ilgi gördüğünü de vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Havelsan Mısır’da İnsansız Araç Üretecek

HAVELSAN, Mısır'da insansız kara araçları üretimi için Kader İleri Sanayi Fabrikası ile anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, Türk mühendisliğinin lisanslanmasını ve teknik desteği kapsamaktadır.
Haberler

Havelsan ve Mısır, İnsansız Araç Üretecek

HAVELSAN, Mısır'daki Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçları üretimi için iş birliği anlaşması yaptı. Bu adım, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki etkisini artırabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.