Bayram Şentürk’ün Vefatı Acı Yarattı

ÜNLÜ SANATÇI METİN ŞENTÜRK’ÜN KAYBI

Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün kardeşi Bayram Şentürk, 11 aylık kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Metin Şentürk, kardeşini bugün Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlayacak. Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Metin Şentürk, acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KardeşİNİN HASTALIK MÜCADENESİ

Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Bayram Şentürk, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Metin Şentürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Ailemizin kıymetlisi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle duygularını ifade etti. Kardeşi Bayram Şentürk için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Mezarı ise Kozlu Mezarlığı’nda olacak.

DUA İSTEMİŞTİ

Metin Şentürk, kardeşinin hastalığını geçtiğimiz Temmuz ayında kamuoyuyla ilk kez paylaşarak takipçilerinden dua istemişti. Yayınladığı duygusal videoda kardeşinin durumunun ağırlaştığına dikkat çekerek, “11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

