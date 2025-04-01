Bayram Sonrası İzmir’e Dönüş Yoğunluğu Başladı

İZMİR’DE DÖNÜŞ TRAFİĞİ BAŞLADI

Ramazan Bayramı’nın son gününde, tatil için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden İzmirli vatandaşlar geri dönüş yapmaya başladı. Bunun sonucunda Ankara İzmir yolunda trafik yoğunluğu meydana geldi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ediyor, fakat özel sektörde çalışan bir kısım vatandaş, tatil yaptıkları yerlerden İzmir’e dönüş yapıyor.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK İÇİN GÖREVDE

Ankara İzmir yolu Kemalpaşa çevirme noktasında, uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde yoğunluğun başlamasıyla birlikte gün boyunca sürmesi beklenen bu durum, özellikle havanın yağışlı olmasından dolayı sürücülere uyarılar yapılmasına sebep oluyor.