Bayram Süresince Trafik Denetimleri Artacak

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIYOR

9 günlük bayram tatili sebebiyle başkentte trafik denetimleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak sürücüleri denetliyor. Jandarma ve polis ekipleri ile birlikte 69 bin 11 personel ile gerçekleştirilecek kontroller, trafikte olumsuz durumların yaşanmaması adına bayram boyunca devam edecek.

DENETİMLER GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle şehirlerarası trafikte yoğunluk beklediklerini belirtti. Ayhan, “Gerekli tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla mevcut olan 69 bin 11 personel, bayram süresince yollarda olacak. Vatandaşlarımızın can kaybı ve yaralanma yaşamadan memleketlerine ulaşması için her türlü tedbiri aldık. Bayram kazalarında en önemli yeri maalesef hız kazaları alıyor. Bunu önlemek için tüm radarlarla gece gündüz denetim yapacağız. Ayrıca elektrik denetim sistemlerimiz ve hız koridorlarımız da bayram boyunca çalışıyor olacak. Havadan helikopterler ve drone’larla denetim yapacağız. Her alanda, her türlü denetimi gerçekleştireceğiz ama bunların hiçbiri vatandaşlarımıza ceza yazmak için değil. Kaza ve can kayıplarını azaltmak için bu denetimleri yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.