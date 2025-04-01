Bayram Tatili Dönüşü Sakarya’da Yoğunluk

RAMAZAN BAYRAMI DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bir yoğunluk yaratıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkanların dönüş yolculukları başlamış durumda. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bir yoğunluk oluşturuyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu süreçte polis ve jandarma ekipleri, yollarda güvenlik önlemlerini almayı sürdürüyor. Dönüş yoğunluğunun artmasıyla birlikte, sürücülerin güvenli bir seyahat geçirmesi için gerekli tedbirler uygulanıyor.