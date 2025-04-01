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Bayram Tatili Dönüşünde TEM’de Yoğunluk

 

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

 

9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamında memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuklarına erken saatlerden itibaren başladı. Ramazan Bayramı’nın son gününde sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşadı. 9 günlük tatilin 4’üncü gününde tatilciler geri dönüş yolculuklarına yöneldi.

 

 

Tatil sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul’a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğun trafiğe neden oldu. Bu süre zarfında polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülürken, erken yola çıkmayan sürücülerin hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk yaratması mümkün görünüyor.

 

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