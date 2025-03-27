Bayram Tatili İçin Tercihler: KKTC ve Antalya

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZUNLUK KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Bayram, 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Tatil, 29 Mart Cumartesi günü arife günüyle başlayıp, 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bazı aileler, tatil için yaz sıcaklarının hakim olduğu Antalya ve KKTC’yi tercih ediyor. Özellikle Antalya’da Belek, Kundu, Lara, Kemer, Konyaaltı ve Side gibi bölgelerde birçok otel, Ramazan Bayramı ile turizm sezonunu açıyor. Bu bayramda sanatçılı konserlerin yoğun bir şekilde gerçekleşeceği de dikkat çekiyor.

SANATÇILARIN YOĞUN KONSER PROGRAMI

Bayram süresince birçok sanatçının sahne alması bekleniyor. En çok konser verecek bölge KKTC olurken, onu Antalya takip ediyor. Sanatçıların sahne alacağı otellerde gecelik kişi başı fiyatlar 35-40 bin TL’den başlayıp, ultra her şey dahil fiyatlar 200 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Gülşen, İstanbul, İzmir ve KKTC’de; Derya Bedavacı, KKTC, Antalya ve Bursa’da; Özcan Deniz, İstanbul ve KKTC’de; Funda Arar, Antalya ve KKTC’de sahne alacak. Antalya Kemer’de Tan Taşçı, Derya Bedavacı ve diğerleri performans gösterecek. KKTC’de Hadise, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin de konserleri olacak.

REZERVASYONLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Nevruz Bayramı ile başlayan turizm sezonunda Ramazan Bayramı ile dolulukların artacağını belirtti. “Son dakika rezervasyonlarıyla dolulukların daha da artmasını bekliyoruz” diyerek Antalya’nın tercih edilmesinin devam edeceğini vurguladı.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90’I BULABİLİR

Ramazan Bayramının hareketli geçeceğini söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerle doluluk oranlarının yüzde 90-95’lere ulaşabileceğini öngörüyor. Avrupa’dan gelen rezervasyon akışının etkisiyle hareketliliğin artacağını belirten Saatçioğlu, Paskalya Bayramı’nın da bu tarihe denk geldiğini kaydetti.

TALEPLER BEKLENTİLERİN ALTINDA

Belek’teki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, bayram dönemi taleplerinin beklentinin altında kaldığını ifade etti. Rezervasyonların son dakika yapılmasının bu durumu etkilediğini belirten Kızıldağ, Ramazan Bayramı’nda doluluk oranının yüzde 70-80 civarına ulaşmasını beklediğini söyledi.

DÖRT BAYRAM BEREKETİYLE KAPILARI AÇIYOR

Ramazan Bayramı için taleplerin fena olmadığını belirten bir başka otel müdürü İsmail Çağlar, son dakikada yükselmesini umdukları taleplerin mümkün olduğunu vurguladı. “Bu yıl sezonu dört bayramla birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, her bayramın turizm sektöründe olumlu bir etki yaratacağını dile getirdi.