Bayram Tatili Sonrası İstanbul’a Dönüş Yoğunluğu

YOLCULUK BAŞLADI

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti. Bayramın son günü yaklaştıkça İstanbul’a geri dönüş yolculuğu da başlamış durumda. Erken saatlerden itibaren yola çıkan sürücüler, kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Özellikle Bolu geçişinde trafik akışı dikkat çekerken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli bir dönüş hedefiyle farklı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Yol kontrollerinde durdurulan sürücülere, uzun yolculuk sırasında uykusuz kalmamaları ve sürüş hâlindeyken telefon kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.