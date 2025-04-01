Bayram Tatili Sonrası İstanbul’a Dönüş Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE YOĞUN DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil sürecini değerlendirip memleketlerine ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayramın son günü yaklaşırken İstanbul’a dönüş yolculuğuna başladı. Erken saatlerden itibaren yola koyulan sürücüler, kara yollarında yoğunluk oluşmasına sebep oldu.

BOLU GEÇİŞİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ

Özellikle Bolu geçişinde trafik hareketliliği gözlemlenirken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli bir dönüş sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Yol kontrolleri sırasında durdurulan sürücülere, uzun yolculuk süresince uykusuz kalmamaları ve seyir hâlindeyken telefon kullanmamaları ilgili uyarılarda bulunuldu.